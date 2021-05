A Napoli, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno sanzionato 58 persone perche’ non indossavano la mascherina. I carabinieri della tenenza di Quarto hanno sanzionato il titolare di un ristorante per violazione della normativa covid. Nonostante le prescrizioni imposte, l’attivita’ stava consentendo a 14 clienti di consumare il pranzo all’interno del locale: sara’ sospeso per 5 giorni. Titolare e clienti saranno multati. A Casamicciola Terme, invece, i militari sono intervenuti in un disco bar di via Girardi. Al suo interno era in corso un aperitivo con dj set con circa 130 persone, poi identificate. Troppe persone, il rischio della calca con un fuggi fuggi generale per evitare la sanzione era elevato e quindi i carabinieri non hanno ostacolato l’uscita: i partecipanti saranno sanzionati successivamente.

I militari hanno pero’ sanzionato il titolare dell’attivita’ che restera’ chiusa per 5 giorni. A Villaricca, i militari della compagnia di Marano di Napoli – allertati dal 112 – sono intervenuti in un ristorante dove si stavano festeggiando 2 comunioni. In base alle ultime normative anti-covid e’ vietato festeggiare cerimonie e quindi i carabinieri hanno dovuto sanzionare i 36 partecipanti dei 2 ricevimenti. Sanzionato anche il titolare del ristorante, l’attivita’ sara’ chiusa per 5 giorni.