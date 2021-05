Si era impadronito del telefonino di una donna il cittadino extracomunitario arrestato ieri sera a Napoli dagli agenti della Polizia Locale. Rintracciata la proprietaria, il telefonino le è restituito e l’autore del reato, che è risultato ricercato per precedenti, denunciato a piede libero. Dalla perquisizione sono emersi nello zaino 75 telefonini, un grimaldello ed un coltello. Tutto sottoposto a sequestro presso gli uffici della Polizia Locale.

Una volta libero, l’uomo è tornato nella sede dell’unità operativa San Lorenzo, ha atteso la chiusura degli uffici. Qui ha sfondato la porta e ha devastato alcune stanze per impossessarsi dei telefonini che gli erano sequestrati e di altro. Chiamata dai condomini dello stabile è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, che lo ha arrestato.

“Una situazione inaudita” – ha detto l’assessora alla Polizia Locale Alessandra Clemente – che stamane si è recata sul posto con il comandante Ciro Esposito ed il capitano Alfredo Marraffino, responsabile dell’unità, per esprimere solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Locale e agli abitanti del palazzo, e per ribadire ogni sforzo in termini d’impegno sul territorio, chiedendo supporto al governo per dare risposte importanti agli enti locali e quindi alle polizie locali delle città come Napoli”.