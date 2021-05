Un uomo di 75 anni, Giuseppe Iadevaia, ha perso la vita a Pietravairano, nel Casertano, dopo essere investito da un’auto. L’incidente è avvenuto ieri sera in via San Pasquale. Ma l’anziano è deceduto all’alba di oggi all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove era ricoverato in condizioni molto critiche. Il conducente della vettura, un 38enne, si è fermato ed è stato poi sottoposto ai test tossicologici; è indagato per omicidio stradale.

Dai primi rilievi realizzati dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo e della compagnia di Capua, è emerso che il 75enne era sul ciglio della strada quando lo hanno colpito. Il lutto colpisce anche l’amministrazione comunale di Pietravairano. Infatti, Giuseppe era lo zio del consigliere Gennaro Testa.