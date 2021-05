La Squadra Mobile e il Commissariato San Giovanni hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Mario Di Pede, classe 1979, in quanto gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata. Le indagini sono avviate nel dicembre 2020 a seguito di un tentativo estorsivo, con l’aggravante del metodo mafioso, in danno del supermercato “Quarì” ubicato in questo corso San Giovanni 482. Le indagini, condotte attraverso la verbalizzazione di testimoni e la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti del citato pregiudicato, presentatosi presso il supermercato a nome degli “amici di San Giovanni”.

Il personaggio

Di Pede risulta legato al clan Silenzio attivo nella zona orientale della città, la cui roccaforte insiste nel complesso popolare denominato “Bronx” sito in questa via Alveo Artificiale, riconducibile all’Alleanza di Secondigliano, cartello criminale contrapposto a quello facente capo alla famiglia camorristica dei Mazzarella.