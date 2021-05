Esplodono bombole di gas nella frazione Cancello Scalo, a San Felice a Cancello, in via Napoli. subito sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri ed ambulanze. Erano circa le 10.30 quando si è udita un’incredibile esplosione nei pressi di un terreno, ai confini con la frazione Gaudelli, lì dove è presente un accampamento non autorizzato di extracomunitari, fatto di casupole e roulotte.

Nel giro di pochi minuti fiamme e fumo nero si sono sprigionate dal punto di innesco, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono immeditamente giunti sul posto e sono riusciti a estinguere l’incendio. La zona subito evacuata per evitare ulteriori problemi. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per indagare sulle possibili cause della deflagrazione.