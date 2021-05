Secondo quanto rende noto l’unità di crisi della Regione Campania, alle ore 16 di oggi in Campania, è raggiunta la soglia dei due milioni di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.015.917 cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810.

Intanto dopo Procida e Capri anche Ischia e’ Covid free. A dare l’annuncio e’ stato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca giunto sull’isola per rivendicare il successo della campagna vaccinale. Con lui un testimonial d’eccezione, Tony Renis, col quale ha presentato i loghi ‘Covid free’ che verranno esposti nelle strutture ricettive e sui mezzi pubblici. Davanti ai sindaci, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, e alle autorita’ locali, De Luca ha ribadito il successo della campagna che ha condotto all’immunita’ di gregge ad Ischia dove, in poco piu’ di due settimane, le equipe vaccinali hanno immunizzato circa 22.000 persone e dove in totale sono stati vaccinati quasi 35.000 abitanti.