Si vivono ore di apprensione ad Ariano Irpino per un incidente in campagna che ha visto coinvolto un bambino di 18 mesi. Il piccolo è stato calpestato da un cavallo in una contrada periferica della città del Tricolle. La dinamica è ancora poco chiara. Indaga la polizia. Il bimbo è stato prima soccorso e trasportato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Poi è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Santobono di Napoli.

Ascoltate dai poliziotti le persone presenti al momento dell’incidente per cercare di ricostruire l’accaduto.