Al momento sarebbe quella del suicidio la pista più seguita, ma in casi simili non si può escludere niente. I fatti a Striano intorno alle 21, quando alcune persone hanno lanciato l’allarme. C’era un cadavere in Via Poggiomarino, probabilmente la vittima 45enne del posto si è tolto la vita. Ma le circostanze sono ancora tutte da verificare e le forze dell’ordine continuano ad avere il massimo riserbo sulla tragica vicenda. Inutili purtroppo tutti i soccorsi, con i medici del 118 che hanno potuto soltanto accertare il decesso del giovane uomo.

Sul posto anche i carabinieri, intervenuti con le pattuglie locali ed il supporto della Compagnia di Torre Annunziata. Poco dopo è arrivato anche il medico legale a cui spetta l’ultima parola. Nel caso fosse confermato il suicidio, è ancora tutto da decifrare. Di chiaro c’è solo una scia terribile di dolore. Un caso simile appena due giorni fa nella vicina Poggiomarino con una donna trovata impiccata.