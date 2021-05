Un malore improvviso ha strappato la vita a soli 30 anni ad Ester Rappucci. Dramma a Nola che da ieri piange la ragazza molto conosciuta in città. La terribile notizia ha fatto in poche ore il giro della città dei Gigli e dei social. Enorme il dolore che tantissimi hanno espresso ricordando momenti trascorsi con Ester. A quanto appreso inutili tutti i soccorsi dopo che il malore ha colto la ragazza. Il 118 non ha potuto fare altro che appurare, purtroppo, il decesso ormai avvenuto.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, eccone alcuni: “Riposa amica mia, non potevi fare questo, eri piena di sorrisi e di gioia”, scrive Angela. “La vita è ingiusta, morire a 30 anni, come si fa? Ci stringiamo al dolore“, è il commento di Felice.