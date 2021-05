Domani è in programma uno sciopero del trasporto locale. Interessato tanto il trasporto ferroviario della Circumvesuviana, quanto le linee su gomma di Eav e Sita.

Di seguito le informazioni diffuse dalle aziende.

In relazione allo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal ed Ugl Fna per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri (Mobilità Tpl) vengono di seguito elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Servizio garantito dalle ore 6:17 alle ore 8:03 e dalle ore 13:17 alle ore 17:32

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO:

fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 8:03

da Napoli per

Sorrento 6:40

Sarno 6:32

Baiano 6:18

Poggiomarino 6:24

S.Giorgio via CDN 6:41

per Napoli da

Sorrento 6:29

Sarno 6:19

Baiano 6:32

Poggiomarino 6:27

S.Giorgio via CDN 6:49

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento 7.09

Sarno 8.02

Baiano 7.18

Poggiomarino 7.25

S. Giorgio via CDN 7.41

per Napoli da

Sorrento 7.55

Sarno 7.19

Baiano 8.02

Poggiomarino 7.34

S. Giorgio via CD 7.49

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 13.41

Sarno 14.02

Baiano 13.18

Poggiomarino 13.24

S. Giorgio via CDN 13.41

per Napoli da

Sorrento 13:37

Sarno 13.49

Baiano 14.02

Poggiomarino 14.04

S. Giorgio via CDN 13.19

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17.09

Sarno 17.02

Baiano 17.18

Poggiomarino 17.24

S. Giorgio via CDN 17.11

per Napoli da

Sorrento 17.25

Sarno 16.49

Baiano 17.02

Poggiomarino 17.04

S. Giorgio via CDN 17.19