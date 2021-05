Il mondo del giornalismo irpino piange Angelo Marchese, 64 anni, direttore di User Tv, la web tv con sede in Valle Caudina. Il giornalista 64enne, con la passione per la fotografia ucciso dal nuovo Coronavirus. È deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Era ricoverato dal 21 aprile e in terapia intensiva dal 17 maggio. Diversi i messaggi di cordoglio, anche dai rappresentanti delle istituzioni e della politica.

Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano al momento ricoverati 34 pazienti. Sette in terapia intensiva, 11 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital. E quattro nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.