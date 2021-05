Un risultato eccezionale, frutto dell’impegno congiunto dell’Amministrazione comune con l’intera popolazione che ha consentito di raggiungere un importante obiettivo nella raccolta differenziata. “Siamo partiti dal 42% nel 2018 per arrivare oggi all’80%”, spiega in una nota il Comune di San Vitaliano. Un risultato che conta anche sul gran lavoro dell’azienda Multyservices che ha curato il servizio nei minimi particolari.

“Le azioni intraprese dal nostro Comune e promosse in tal senso dal sindaco Pasquale Raimo con il consigliere delegato Clemente Serpico si sono rivelate incisive ma, soprattutto, hanno trovato pieno accoglimento nei cittadini grazie ai quali oggi San Vitaliano è tra i comuni più attivi nella raccolta differenziata. Grazie per la fiducia e per l’ottimo risultato che, siamo certi, migliorerà sempre di più”, fa ancora sapere l’Amministrazione comunale.