“Cancellare il ticket per chi ha avuto il Covid? Io sono per cancellare il ticket per tutti quanti, al di sotto di una certa soglia di reddito”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo alle domande dei cronisti al termine dell’incontro con i sindaci di Capri e Anacapri oggi sull’isola per la conclusione della campagna di vaccinazione di massa.

Capri Covid free “è una cosa che va al di là dell’isola di Capri e della Campania, perché Capri è un brand turistico di valore internazionale e l’immagine turistica dell’Italia nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Capri per un incontro con i sindaci dell’isola al termine della campagna di vaccinazione di massa. “Oggi da Capri – ha aggiunto De Luca – parte un messaggio di bellezza e di serenità anche per Venezia e Firenze, per Milano e Roma, per Napoli, Pompei, Sorrento, Taormina, per tutta l’Italia viva. Ci sentiamo in questo momento responsabili per tutto il nostro Paese e per tutti quelli che stanno combattendo per tornare alla vita”.