“I nostri concittadini hanno capito che per curarsi non c’è bisogno di andare fuori regione, ma che in Campania abbiamo eccellenze mondiali, non nazionali”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “In alcuni settori siamo davvero all’avanguardia in Europa e nel mondo, e dunque siamo nelle condizioni di prosciugare il fiume di mobilità passiva, di cittadini campani che partivano per la Lombardia, il Veneto e altre regioni portando risorse al Nord”.

De Luca ha ribadito un concetto già espresso ieri: “Eravamo arrivati al punto che mantenevamo noi in piedi la sanità lombarda o di altre regioni con i cittadini campani che andavano senza motivo a farsi curare da altre parti”.