La festa per la promozione in serie A della Salernitana si è trasformata in tragedia per un incidente stradale in cui ha perso la vita il 28enne Loris Del Campo. Il giovane, a quanto si è appreso, era da solo alla guida del motociclo. Il 28enne era conosciuto negli ambienti della tifoseria. Tanto che un centinaio di supporter granata si è recato all’obitorio dell’ospedale dove si trova la salma.

In quei momenti erano in corso i festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ai fini investigativi, saranno fondamentali le telecamere della zona per valutare cosa possa essere accaduto.