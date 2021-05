La classica immaginetta da trigesimo che su Tik Tok e sugli altri social diventa un mito. È quella con la foto di Raffaele Cutolo, il superboss di Ottaviano recentemente scomparso. Sui social network c’è chi si vanta di possedere quell’immagine del boss della Nuova Camorra Organizzata. A diffondere le immagini dapprima il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ne ha denunciato l’accaduto. Il Mattino racconta che «il breve filmato ha raggiunto decine di migliaia di persone in poco tempo e in ogni parte del mondo e tanti altri lo hanno poi diffuso a loro volta».

Dietro anche una poesia: «Come stelle cadenti improvvise e lontane nella mia mente ricordi di un amore – c’è scritto sul retro del santino – poi sassi e polvere. La vita diventa solo una corsa nella notte mentre il mondo passa accanto in fretta ci sono amori che muoiono perché altri possano crescere. Ma quegli amori non scompaiono. Restano per sempre scolpiti nel cuore e nella mente».