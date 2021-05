Precipita la funivia Stresa-Mottarone. Sono 14 i morti e due i feriti del terribile incidente avvenuto oggi. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino e sono in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando da poco la stessa funivia era stata rimessa in funzione. Secondo una primissima ricostruzione la fune dell’impianto ha ceduto poco prima dell’ultimo pilone, in uno dei punti più alti dell’impianto. Uno dei bambini feriti è intubato ed è stato sottoposto a un massaggio cardiaco di 6 minuti al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino. L’altro bambino è in prognosi riservata in Rianimazione.

Ecco la lista con i nomi di 11 delle 14 vittime della tragedia del Mottarone, secondo quanto confermate all’agenzia Adnkronos: Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia; Peleg Tal, nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia; Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia; Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza), Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante; Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese; Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese; Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950; Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza); Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza); Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese).