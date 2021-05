Ha perso la sua battaglia contro il Covid e lascia le sue due figlie. Domenico Napolitano, conosciuto come Mimmo, è l’ennesima vittima prematura del maledetto virus. Avvocato cinquantenne di Orta di Atella, nel Casertano, ha lottato per oltre un mese contro il “mostro”. Un professionista stimato in città ed anche oltre, e sono numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia di Mimmo.

Anche il Club Napoli di Orta di Atella ha voluto salutarlo: ”Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere . Purtroppo Domenico Napolitano dopo alcuni mesi di battaglia, ha perso la sua personale sfida contro il Covid, e ci lascia a soli 50 anni. Ci uniamo al dolore della famiglia Napolitano ed in particolare del socio Francesco“. I funerali di Domenico si terranno oggi alle 17 presso la Parrocchia ‘San Massimo Vescovo’ in via Chiesa ad Orta di Atella.