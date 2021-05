Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 30 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 6 123 Afragola Napoli 3 127 Agropoli Salerno 1 45 Airola Benevento 1 8 Alvignano Caserta 1 9 Angri Salerno 2 62 Ariano Irpino Avellino 1 10 Arzano Napoli 7 51 Avella Avellino 1 12 Avellino Avellino 2 67 Bacoli Napoli 3 49 Bagnoli Irpino Avellino 1 10 Baiano Avellino 2 12 Battipaglia Salerno 16 137 Bellizzi Salerno 3 49 Bellona Caserta 3 15 Benevento Benevento 2 73 Boscotrecase Napoli 1 9 Brusciano Napoli 6 33 Buonabitacolo Salerno 2 10 Caivano Napoli 5 89 Campagna Salerno 3 27 Camposano Napoli 1 22 Cancello ed Arnone Caserta 4 20 Capodrise Caserta 1 31 Capua Caserta 2 25 Cardito Napoli 4 36 Casagiove Caserta 1 22 Casal di Principe Caserta 2 29 Casalnuovo di Napoli Napoli 6 59 Casandrino Napoli 2 16 Casapulla Caserta 3 18 Casavatore Napoli 3 25 Caserta Caserta 7 166 Casoria Napoli 7 123 Castel Volturno Caserta 1 39 Castellabate Salerno 1 12 Castellammare di Stabia Napoli 1 125 Castello di Cisterna Napoli 2 19 Cava de’ Tirreni Salerno 1 84 Cellole Caserta 1 17 Cercola Napoli 6 37 Cervinara Avellino 3 62 Cervino Caserta 1 20 Cesa Caserta 1 12 Cimitile Napoli 3 25 Corbara Salerno 1 6 Dragoni Caserta 3 7 Eboli Salerno 2 100 Ercolano Napoli 2 84 Forio Napoli 1 23 Francolise Caserta 1 28 Frattamaggiore Napoli 3 47 Frignano Caserta 3 22 Giugliano in Campania Napoli 6 233 Grottaminarda Avellino 1 6 Grottolella Avellino 1 3 Grumo Nevano Napoli 3 27 Laurino Salerno 3 9 Lusciano Caserta 4 31 Macerata Campania Caserta 2 17 Maddaloni Caserta 4 171 Marano di Napoli Napoli 4 112 Marcianise Caserta 9 124 Mariglianella Napoli 2 15 Marigliano Napoli 4 99 Massa di Somma Napoli 1 17 Melito di Napoli Napoli 2 55 Mercogliano Avellino 6 32 Mondragone Caserta 12 71 Monteforte Irpino Avellino 3 17 Montella Avellino 4 24 Montemarano Avellino 1 32 Montoro Avellino 4 31 Mugnano del Cardinale Avellino 1 3 Mugnano di Napoli Napoli 1 53 Napoli Napoli 54 1522 Nocera Inferiore Salerno 4 92 Nola Napoli 2 111 Olevano sul Tusciano Salerno 2 21 Parolise Avellino 2 8 Pellezzano Salerno 2 47 Pietramelara Caserta 1 5 Pignataro Maggiore Caserta 1 3 Poggiomarino Napoli 1 38 Pomigliano d’Arco Napoli 1 47 Pompei Napoli 3 37 Pontecagnano Faiano Salerno 1 43 Portici Napoli 4 70 Portico di Caserta Caserta 1 43 Pozzuoli Napoli 1 129 Qualiano Napoli 1 34 Roccabascerana Avellino 1 13 Salerno Salerno 4 351 San Bartolomeo in Galdo Benevento 2 6 San Gennaro Vesuviano Napoli 3 33 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 63 San Marcellino Caserta 1 25 San Nicola la Strada Caserta 3 46 San Prisco Caserta 2 26 San Vitaliano Napoli 1 10 Sant’Anastasia Napoli 3 58 Sant’Angelo dei Lombardi Avellino 1 13 Sant’Antimo Napoli 2 49 Sant’Antonio Abate Napoli 2 19 Sant’Arpino Caserta 1 17 Santa Maria a Vico Caserta 1 24 Santa Maria Capua Vetere Caserta 4 72 Santa Paolina Avellino 1 3 Scafati Salerno 2 88 Sessa Aurunca Caserta 1 31 Siano Salerno 1 28 Solofra Avellino 1 18 Solopaca Benevento 2 4 Somma Vesuviana Napoli 4 59 Sorrento Napoli 1 10 Sperone Avellino 1 8 Striano Napoli 1 19 Succivo Caserta 2 9 Summonte Avellino 1 2 Teano Caserta 1 25 Teggiano Salerno 1 15 Telese Terme Benevento 1 8 Terzigno Napoli 1 25 Teverola Caserta 3 23 Torre Annunziata Napoli 1 44 Torre del Greco Napoli 5 80 Trentola Ducenta Caserta 1 30 Tufino Napoli 1 8 Villa Literno Caserta 1 9 Villaricca Napoli 4 47 Visciano Napoli 1 9