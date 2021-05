Sono 1.950 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.399 tamponi molecolari processati. Dei nuovi positivi, informa una nota della task force della Regione Campania, 1.374 sono asintomatici, 576 i sintomatici. Sono 1.729 i guariti e 12 le vittime, di cui 10 decedute nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 137 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponibili); 1.441 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili).

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.950 (*)

di cui

Asintomatici: 1.374 (*)

Sintomatici: 576 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 22.399

Tamponi antigenici del giorno: 10.427

​Deceduti: 12 (**)​

Totale deceduti: 6.405

Guariti: 1.729

Totale guariti: 295.740

** 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.441

* Posti letto Covid e Offerta privata.