Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 24 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 11 140 Afragola Napoli 25 167 Agerola Napoli 1 11 Airola Benevento 2 60 Altavilla Irpina Avellino 1 6 Alvignano Caserta 1 15 Angri Salerno 1 65 Arzano Napoli 6 108 Avellino Avellino 2 125 Aversa Caserta 3 71 Bacoli Napoli 3 62 Battipaglia Salerno 1 90 Benevento Benevento 1 174 Boscoreale Napoli 1 47 Boscotrecase Napoli 3 22 Brusciano Napoli 4 41 Caivano Napoli 15 110 Calvanico Salerno 2 3 Calvizzano Napoli 1 33 Camposano Napoli 1 13 Capaccio Paestum Salerno 1 36 Capriglia Irpina Avellino 1 7 Cardito Napoli 4 78 Casalnuovo di Napoli Napoli 9 132 Casavatore Napoli 1 24 Caserta Caserta 2 161 Casoria Napoli 11 212 Castellammare di Stabia Napoli 4 121 Castelnuovo di Conza Salerno 1 2 Cava de’ Tirreni Salerno 3 150 Celle di Bulgheria Salerno 1 1 Cervino Caserta 1 13 Cimitile Napoli 1 16 Crispano Napoli 1 47 Cusano Mutri Benevento 4 7 Dragoni Caserta 4 17 Ercolano Napoli 7 73 Frattamaggiore Napoli 4 43 Frattaminore Napoli 1 28 Furore Salerno 2 4 Giugliano in Campania Napoli 12 278 Gragnano Napoli 3 43 Gricignano di Aversa Caserta 1 13 Grottaminarda Avellino 1 60 Grumo Nevano Napoli 2 18 Guardia Sanframondi Benevento 1 28 Lacedonia Avellino 2 30 Lettere Napoli 1 10 Macerata Campania Caserta 1 14 Maddaloni Caserta 4 66 Manocalzati Avellino 2 12 Marano di Napoli Napoli 4 161 Marcianise Caserta 3 64 Mariglianella Napoli 2 18 Marigliano Napoli 10 103 Melito di Napoli Napoli 7 83 Mercato San Severino Salerno 1 42 Mercogliano Avellino 1 33 Mondragone Caserta 1 23 Montecorvino Rovella Salerno 1 23 Montesarchio Benevento 3 42 Montoro Avellino 10 48 Mugnano del Cardinale Avellino 1 5 Mugnano di Napoli Napoli 7 54 Napoli Napoli 57 1700 Nocera Inferiore Salerno 1 122 Nocera Superiore Salerno 2 62 Nola Napoli 6 101 Olevano sul Tusciano Salerno 1 21 Orta di Atella Caserta 1 31 Ottaviano Napoli 2 51 Pagani Salerno 3 93 Pago del Vallo di Lauro Avellino 1 6 Palma Campania Napoli 2 29 Pannarano Benevento 1 6 Parolise Avellino 1 3 Paupisi Benevento 1 3 Pellezzano Salerno 3 42 Piana di Monte Verna Caserta 1 3 Pimonte Napoli 1 10 Pollena Trocchia Napoli 1 21 Pomigliano d’Arco Napoli 7 117 Pontecagnano Faiano Salerno 1 45 Portici Napoli 2 87 Portico di Caserta Caserta 2 22 Pozzuoli Napoli 5 227 Qualiano Napoli 4 72 Quarto Napoli 3 88 Recale Caserta 1 12 Roccapiemonte Salerno 1 21 Sala Consilina Salerno 1 32 Salerno Salerno 2 272 San Bartolomeo in Galdo Benevento 1 4 San Felice a Cancello Caserta 2 24 San Giorgio a Cremano Napoli 2 76 San Giuseppe Vesuviano Napoli 3 65 San Gregorio Matese Caserta 3 6 San Martino Valle Caudina Avellino 1 12 San Potito Sannitico Caserta 1 3 San Rufo Salerno 1 9 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 2 11 San Valentino Torio Salerno 2 31 San Vitaliano Napoli 1 13 Sant’Agata De’ Goti Benevento 1 23 Sant’Anastasia Napoli 2 57 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 15 Santa Maria a Vico Caserta 1 29 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 36 Santa Maria La Fossa Caserta 2 10 Sanza Salerno 2 6 Sarno Salerno 9 83 Saviano Napoli 1 44 Savignano Irpino Avellino 1 2 Scafati Salerno 5 162 Scisciano Napoli 2 24 Somma Vesuviana Napoli 5 85 Sturno Avellino 2 10 Teggiano Salerno 1 20 Terzigno Napoli 1 42 Torre Annunziata Napoli 1 89 Torre del Greco Napoli 3 124 Torrecuso Benevento 1 9 Trentola Ducenta Caserta 1 32 Venticano Avellino 2 5 Villaricca Napoli 3 66