Nelle ultime 24 ore in Campania si registrano 946 nuovi contagi da Covid-19, di cui 292 sintomatici e 654 asintomatici. A comunicarlo e l’Unità di crisi della Regione. Sono stati effettuati 18.390 tamponi molecolari, 6.491 antigenici. Si registrano 8 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore, 1 in precedenza ma registrato ora (6.805 in totale). I nuovi guariti risultano 1.431. Ci sono 102 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili, mentre 1.196 sono quelli di degenza impiegati su 3.160.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 946 (*)

di cui

Asintomatici: 654 (*)

Sintomatici: 292 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.390

Tamponi antigenici del giorno: 6.491

Deceduti: 8 (**)

Totale deceduti: 6.805

Guariti: 1.431

Totale guariti: 323.754

** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 102

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.196 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.