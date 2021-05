Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 5 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerno Salerno 1 12 Acerra Napoli 13 242 Afragola Napoli 19 232 Agerola Napoli 4 27 Agropoli Salerno 3 107 Aiello del Sabato Avellino 3 17 Airola Benevento 7 40 Angri Salerno 6 114 Apice Benevento 1 17 Ariano Irpino Avellino 2 42 Arienzo Caserta 3 43 Arpaia Benevento 1 11 Arzano Napoli 22 134 Atripalda Avellino 2 32 Avella Avellino 2 20 Avellino Avellino 7 212 Aversa Caserta 5 171 Bacoli Napoli 5 85 Bagnoli Irpino Avellino 1 4 Barano d’Ischia Napoli 1 22 Battipaglia Salerno 14 213 Bellizzi Salerno 1 38 Bellona Caserta 4 22 Benevento Benevento 20 254 Bisaccia Avellino 1 9 Bonea Benevento 1 13 Boscoreale Napoli 7 72 Boscotrecase Napoli 1 17 Bracigliano Salerno 2 33 Caianello Caserta 1 5 Caivano Napoli 16 126 Calvi Benevento 2 22 Calvi Risorta Caserta 1 16 Calvizzano Napoli 6 40 Camigliano Caserta 1 12 Campagna Salerno 5 61 Camposano Napoli 1 24 Cancello ed Arnone Caserta 1 9 Capaccio Paestum Salerno 5 92 Capodrise Caserta 2 37 Caposele Avellino 5 18 Capri Napoli 1 9 Capua Caserta 6 56 Carbonara di Nola Napoli 2 10 Cardito Napoli 15 97 Carinaro Caserta 2 21 Casagiove Caserta 3 40 Casal di Principe Caserta 6 49 Casalduni Benevento 1 4 Casalnuovo di Napoli Napoli 14 184 Casaluce Caserta 2 28 Casandrino Napoli 3 37 Casapesenna Caserta 2 24 Casapulla Caserta 2 26 Casavatore Napoli 7 73 Caserta Caserta 7 235 Casoria Napoli 26 283 Castel Campagnano Caserta 1 8 Castel San Giorgio Salerno 2 62 Castel Volturno Caserta 3 50 Castelfranco in Miscano Benevento 1 3 Castellabate Salerno 2 25 Castellammare di Stabia Napoli 14 210 Castello di Cisterna Napoli 6 49 Castelvenere Benevento 1 6 Cava de’ Tirreni Salerno 4 276 Cellole Caserta 1 13 Cercola Napoli 8 122 Cervinara Avellino 3 33 Cervino Caserta 1 34 Cesa Caserta 4 28 Cicciano Napoli 4 44 Cimitile Napoli 1 28 Contrada Avellino 5 19 Curti Caserta 3 32 Durazzano Benevento 1 14 Eboli Salerno 5 192 Ercolano Napoli 15 273 Flumeri Avellino 1 6 Forino Avellino 2 18 Forio Napoli 3 62 Frasso Telesino Benevento 1 13 Frattamaggiore Napoli 13 130 Frattaminore Napoli 6 50 Frignano Caserta 1 20 Furore Salerno 1 2 Giffoni Valle Piana Salerno 2 66 Gioia Sannitica Caserta 1 13 Giugliano in Campania Napoli 48 563 Giungano Salerno 1 20 Gragnano Napoli 3 106 Grazzanise Caserta 3 22 Gricignano di Aversa Caserta 4 52 Grottaminarda Avellino 1 31 Grumo Nevano Napoli 3 47 Ischia Napoli 8 77 Lauro Avellino 1 13 Limatola Benevento 1 13 Liveri Napoli 1 14 Lusciano Caserta 3 71 Macerata Campania Caserta 2 32 Maddaloni Caserta 31 270 Manocalzati Avellino 1 6 Marano di Napoli Napoli 11 212 Marcianise Caserta 20 161 Mariglianella Napoli 2 52 Marigliano Napoli 4 109 Marzano di Nola Avellino 1 7 Massa di Somma Napoli 2 63 Melito di Napoli Napoli 24 186 Melizzano Benevento 1 16 Mercato San Severino Salerno 4 81 Mercogliano Avellino 3 66 Meta Napoli 1 15 Mirabella Eclano Avellino 2 11 Moiano Benevento 3 24 Mondragone Caserta 7 55 Montecorvino Pugliano Salerno 5 48 Montecorvino Rovella Salerno 5 54 Monteforte Irpino Avellino 3 36 Montefredane Avellino 2 16 Montesano sulla Marcellana Salerno 2 19 Montesarchio Benevento 6 65 Monteverde Avellino 1 1 Montoro Avellino 1 49 Morcone Benevento 1 6 Mugnano di Napoli Napoli 14 166 Napoli Napoli 326 3949 Nocera Inferiore Salerno 12 260 Nocera Superiore Salerno 5 80 Nola Napoli 5 188 Nusco Avellino 1 19 Olevano sul Tusciano Salerno 10 44 Orta di Atella Caserta 7 80 Ottaviano Napoli 7 102 Padula Salerno 1 10 Pagani Salerno 11 140 Palma Campania Napoli 7 48 Paolisi Benevento 1 7 Parete Caserta 3 28 Pellezzano Salerno 6 45 Petruro Irpino Avellino 1 1 Piano di Sorrento Napoli 3 33 Pietraroja Benevento 1 1 Poggiomarino Napoli 4 100 Pomigliano d’Arco Napoli 11 179 Pompei Napoli 4 69 Pontecagnano Faiano Salerno 4 96 Portici Napoli 12 261 Portico di Caserta Caserta 4 34 Pozzuoli Napoli 8 260 Quadrelle Avellino 1 11 Qualiano Napoli 10 101 Quarto Napoli 7 137 Recale Caserta 4 31 Rocca D’Evandro Caserta 1 6 Rocca San Felice Avellino 4 11 Roccadaspide Salerno 4 50 Rocchetta e Croce Caserta 1 3 Rotondi Avellino 1 7 Sala Consilina Salerno 2 27 Salerno Salerno 23 482 San Felice a Cancello Caserta 9 163 San Gennaro Vesuviano Napoli 2 54 San Giorgio a Cremano Napoli 10 234 San Giorgio del Sannio Benevento 1 26 San Giuseppe Vesuviano Napoli 4 119 San Leucio del Sannio Benevento 2 14 San Marcellino Caserta 5 42 San Marco Evangelista Caserta 2 16 San Martino Valle Caudina Avellino 1 14 San Marzano sul Sarno Salerno 4 64 San Nicola la Strada Caserta 5 66 San Paolo Bel Sito Napoli 2 18 San Prisco Caserta 1 30 San Rufo Salerno 2 9 San Salvatore Telesino Benevento 1 21 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 2 59 San Tammaro Caserta 1 29 San Valentino Torio Salerno 5 87 San Vitaliano Napoli 3 25 Sant’Agata De’ Goti Benevento 5 36 Sant’Anastasia Napoli 5 149 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 1 22 Sant’Angelo dei Lombardi Avellino 7 24 Sant’Antimo Napoli 15 109 Sant’Antonio Abate Napoli 6 80 Sant’Arpino Caserta 4 43 Santa Maria a Vico Caserta 4 105 Santa Maria Capua Vetere Caserta 5 93 Santa Maria la Carità Napoli 2 26 Santa Marina Salerno 4 11 Sarno Salerno 8 117 Sassano Salerno 1 9 Sassinoro Benevento 1 4 Saviano Napoli 3 138 Scafati Salerno 8 161 Scampitella Avellino 4 8 Scisciano Napoli 5 23 Sessa Aurunca Caserta 3 57 Siano Salerno 12 45 Solofra Avellino 2 17 Somma Vesuviana Napoli 10 119 Sparanise Caserta 3 16 Striano Napoli 2 48 Teggiano Salerno 2 18 Terzigno Napoli 7 79 Teverola Caserta 8 47 Torre Annunziata Napoli 10 161 Torre del Greco Napoli 16 280 Torrecuso Benevento 2 8 Trecase Napoli 5 38 Trentola Ducenta Caserta 2 75 Tufino Napoli 1 21 Vairano Patenora Caserta 1 26 Valle Agricola Caserta 1 1 Vico Equense Napoli 1 46 Villa di Briano Caserta 2 21 Villa Literno Caserta 4 40 Villaricca Napoli 15 144 Vitulano Benevento 3 16 Vitulazio Caserta 3 26 Volla Napoli 9 150