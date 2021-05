Oltre 700mila utenti, 200mila familiari registrati e superati i 2 milioni e mezzo di attestati visualizzati. Sono questi i numeri più importanti e significativi dell’App e-Covid Sinfonia, realizzata da Soresa SpA per la Regione Campania per fronteggiare l’emergenza Covid, a un anno dal suo lancio. L’App e-Covid Sinfonia oggi è al primo posto nelle classifiche ufficiali delle App più scaricate in tutta Italia per la categoria Medicina sulle due principali piattaforme online: App Store per dispositivi che usano il sistema operativo iOS, e Google Play, piattaforma per i dispositivi che usano il sistema operativo Android. Inoltre, l’App campana è sul podio nella classifica italiana globale, non solo dunque la categoria Medicina, delle “App in evidenza” di Google Play piazzandosi subito dopo Poste Italiane.

Le vaccinazioni

Nelle ultime settimane si sono aggiunte nuove funzionalità che hanno reso l’App e-Covid Sinfonia sempre più innovativa. Infatti, oltre, alla consultazione degli esiti dei tamponi è possibile anche scaricare il proprio certificato delle vaccinazioni Covid-19 e, recentemente, si è attivata la funzione che permette di prenotarsi agli Open Day Vaccinali programmati su tutto il territorio regionale.

“I numeri raggiunti e la presenza nella classifica delle App più utilizzate in Italia – ha dichiarato il Prof. Corrado Cuccurullo, Presidente di Soresa SpA – premiano gli sforzi fatti da Regione Campania sul tema della innovazione digitale applicata alla Sanità regionale. La nostra sfida è immaginare anche i prossimi scenari post pandemia, infatti, le soluzioni tecnologiche che abbiamo progettato in questi mesi di emergenza potranno essere estese a tendere su tutti gli ambiti di interesse del sistema sanitario regionale rappresentando il nuovo paradigma digitale di interazione con gli enti del sistema e i cittadini”. Grande impulso all’utilizzo dell’App e-Covid Sinfonia è stato dato in queste ultime settimane anche dalla nuova funzionalità di prenotazione per gli Open Day Vaccinali.

Soresa

“Sono tantissimi i giovani campani – ha dichiarato Massimo Di Gennaro, Direttore Data Analytics e Innovazione Digitale di Soresa SpA – che decidono di aderire agli Open Day effettuando la prenotazione via App, preferendo questa soluzione alla Piattaforma Web. Tutti gli strumenti sviluppati per Regione Campania sono ispirati a principi quali l’appropriatezza tecnologica, la rapidità, la flessibilità, e il riuso futuro. Dobbiamo fare tesoro di quanto realizzato in questo periodo di emergenza per realizzare una Sanità regionale sempre più connessa e innovativa”.