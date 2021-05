«Con le riaperture, sono d’ accordo. Apriamo i locali pubblici fino a mezzanotte, non è questo che mi preoccupa. Ho terrore per la Movida». Così Vincenzo De Luca a «Mezz’ora in più». «Se avremo una movida incontrollata, a Settembre avremo una quarta ondata del Covid-19». «Ancora non abbiamo recuperato le 200 mila dosi di vaccino in meno che abbiamo ricevuto – ha aggiunto – è una cosa gravissima, perchè è una violazione dell’ uguale diritto dei cittadini e pesa sulla regione a più alta densità abitativa d’ Italia, e quindi più a rischio».

«Abbiamo rispetto per il Commissario Figliuolo – a detto ancora De Luca – che è una persona perbene – ma chiediamo rispetto per le regole ed i diritti dei nostri concittadini. Ad oggi siamo ancora a meno 194 mila». Il presidente della Campania ha rinnovato la polemica sulla mancata approvazione del vaccino russo Sputnik, per il quale la Campania ha stipulato un precontratto, come ha fatto la Baviera, soggetto all’ approvazione di Ema ed Aifa. «Ci hanno detto che la Russia non aveva chiesto ancora l’ approvazione. A noi risulta che è stata chiesta a gennaio. Ma in questi cinque mesi – ha concluso – nessuno ha fatto nulla per approvvigionarsi di vaccini al di là dei quattro Pfizer, Astrazeneca, Johnson&Johnson e Moderna. Per Pfizer ci hanno messo una settimana per validarlo. Io dico fate la stessa cosa con Sputnik».