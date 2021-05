Questa mattina sono stati dimessi dalle aree Covid dell’Azienda Ospedaliera Moscati 3 pazienti. Si tratta di una 74enne di Avellino e una 25enne di Montoro per cui si era temuto molto. Erano ricoverate nel plesso ospedaliero di Solofra. Dimesso anche un 56enne di Somma Vesuviana, ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive.

Altri due pazienti, risultati negativi a due tamponi molecolari naso-faringei, sono trasferiti in reparti non Covid. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati risultano al momento ricoverati 50 pazienti. Cinque in terapia intensiva, 21 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 4 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. E infine 20 nel plesso ospedaliero di Solofra.