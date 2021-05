Il virus provoca la morte di altre tre persone in poche ore in Irpinia. Due di loro erano residenti ad Avellino. Nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati è spirato un paziente avellinese di 68 anni. Era ricoverato dal 6 aprile e in terapia intensiva dal 27. In Medicina d’Urgenza, invece, si trovava una novantenne sempre del capoluogo irpino. Nello stesso nosocomio è deceduta una paziente di 76 anni di Pago del Vallo di Lauro.

Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 60 pazienti. Nove in terapia intensiva, 32 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital. Altre 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e infine 2 nel plesso ospedaliero di Solofra.