Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 17 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 11 102 Afragola Napoli 7 82 Agropoli Salerno 1 18 Aiello del Sabato Avellino 1 9 Angri Salerno 8 98 Arienzo Caserta 1 7 Arzano Napoli 16 77 Atripalda Avellino 1 20 Avella Avellino 4 17 Avellino Avellino 2 64 Aversa Caserta 1 26 Baronissi Salerno 2 13 Battipaglia Salerno 9 115 Bellizzi Salerno 2 20 Benevento Benevento 3 48 Bracigliano Salerno 1 6 Bucciano Benevento 4 6 Caivano Napoli 11 61 Calvizzano Napoli 1 18 Capaccio Paestum Salerno 1 35 Capodrise Caserta 1 37 Caposele Avellino 1 1 Cardito Napoli 3 45 Casagiove Caserta 2 13 Casal di Principe Caserta 2 18 Casalduni Benevento 1 3 Casalnuovo di Napoli Napoli 5 113 Casapesenna Caserta 1 1 Casavatore Napoli 2 27 Caserta Caserta 7 100 Casoria Napoli 8 128 Castel Volturno Caserta 2 34 Cava de’ Tirreni Salerno 7 165 Ceppaloni Benevento 1 6 Cercola Napoli 2 71 Cervino Caserta 2 6 Chiusano di San Domenico Avellino 1 6 Crispano Napoli 1 27 Curti Caserta 1 9 Eboli Salerno 1 30 Ercolano Napoli 2 83 Forino Avellino 1 8 Forio Napoli 4 22 Frattamaggiore Napoli 4 64 Frattaminore Napoli 1 17 Frignano Caserta 1 17 Giugliano in Campania Napoli 29 273 Grazzanise Caserta 3 9 Lacco Ameno Napoli 2 5 Lettere Napoli 1 18 Limatola Benevento 1 2 Lusciano Caserta 1 10 Maddaloni Caserta 13 79 Manocalzati Avellino 1 7 Marano di Napoli Napoli 4 79 Marcianise Caserta 8 93 Mariglianella Napoli 3 24 Marigliano Napoli 3 69 Massa di Somma Napoli 3 7 Melito di Napoli Napoli 10 54 Melizzano Benevento 1 6 Mercato San Severino Salerno 1 15 Mercogliano Avellino 2 31 Mignano Monte Lungo Caserta 2 2 Mondragone Caserta 2 25 Montefalcione Avellino 3 3 Montemiletto Avellino 1 7 Moschiano Avellino 1 2 Mugnano del Cardinale Avellino 1 6 Mugnano di Napoli Napoli 4 53 Napoli Napoli 142 1124 Nocera Inferiore Salerno 5 91 Orta di Atella Caserta 1 17 Ottaviano Napoli 1 30 Pagani Salerno 2 53 Palomonte Salerno 1 4 Piano di Sorrento Napoli 1 11 Poggiomarino Napoli 3 28 Pollena Trocchia Napoli 4 36 Pomigliano d’Arco Napoli 3 89 Pontecagnano Faiano Salerno 4 30 Portici Napoli 2 69 Pozzuoli Napoli 5 73 Qualiano Napoli 6 43 Quarto Napoli 12 58 Quindici Avellino 1 1 Recale Caserta 3 9 Rocca D’Evandro Caserta 3 5 Roccarainola Napoli 1 9 Salerno Salerno 8 146 San Cipriano d’Aversa Caserta 1 8 San Felice a Cancello Caserta 1 28 San Giorgio a Cremano Napoli 3 70 San Giorgio del Sannio Benevento 1 14 San Gregorio Magno Salerno 2 9 San Marco Evangelista Caserta 1 11 San Martino Valle Caudina Avellino 1 8 San Marzano sul Sarno Salerno 2 29 San Nicola la Strada Caserta 1 33 San Prisco Caserta 6 37 San Tammaro Caserta 6 21 San Valentino Torio Salerno 8 58 San Vitaliano Napoli 3 10 Sant’Anastasia Napoli 4 31 Sant’Antimo Napoli 1 39 Sant’Antonio Abate Napoli 3 54 Sant’Arpino Caserta 3 13 Santa Maria a Vico Caserta 1 10 Santa Maria Capua Vetere Caserta 3 29 Sarno Salerno 6 94 Saviano Napoli 1 13 Scafati Salerno 1 80 Scisciano Napoli 2 21 Solopaca Benevento 3 4 Somma Vesuviana Napoli 1 55 Striano Napoli 1 8 Succivo Caserta 3 12 Taurano Avellino 1 3 Torre del Greco Napoli 2 88 Trecase Napoli 1 1 Trentola Ducenta Caserta 2 18 Vietri sul Mare Salerno 9 67 Visciano Napoli 1 8 Volla Napoli 6 95