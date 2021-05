Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 22 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerno Salerno 1 12 Acerra Napoli 13 114 Afragola Napoli 14 129 Agropoli Salerno 1 89 Aiello del Sabato Avellino 2 10 Airola Benevento 3 25 Angri Salerno 1 144 Arienzo Caserta 1 17 Arpaia Benevento 1 12 Arzano Napoli 3 67 Ascea Salerno 1 16 Avella Avellino 2 52 Avellino Avellino 3 133 Aversa Caserta 9 109 Baiano Avellino 1 27 Battipaglia Salerno 3 146 Bellona Caserta 1 11 Benevento Benevento 4 157 Bonea Benevento 2 10 Brusciano Napoli 2 56 Caivano Napoli 10 101 Calvizzano Napoli 2 41 Camposano Napoli 1 5 Capaccio Paestum Salerno 1 78 Capodrise Caserta 6 48 Capua Caserta 5 36 Cardito Napoli 4 47 Carinaro Caserta 1 18 Casagiove Caserta 1 24 Casal di Principe Caserta 3 43 Casalnuovo di Napoli Napoli 5 99 Casavatore Napoli 4 45 Casoria Napoli 16 185 Castellabate Salerno 2 46 Castellammare di Stabia Napoli 3 95 Castelvenere Benevento 1 7 Castelvetere sul Calore Avellino 2 8 Cava de’ Tirreni Salerno 1 70 Cercola Napoli 1 68 Cervinara Avellino 3 29 Cesa Caserta 1 21 Crispano Napoli 2 42 Domicella Avellino 2 6 Dragoni Caserta 1 9 Ercolano Napoli 9 115 Falciano del Massico Caserta 2 7 Forchia Benevento 1 6 Forio Napoli 3 26 Frattamaggiore Napoli 4 61 Frattaminore Napoli 2 40 Giffoni Valle Piana Salerno 1 59 Giugliano in Campania Napoli 19 291 Grumo Nevano Napoli 5 32 Ischia Napoli 1 21 Lacedonia Avellino 1 8 Lauro Avellino 2 13 Lusciano Caserta 1 34 Macerata Campania Caserta 2 29 Maddaloni Caserta 5 100 Marano di Napoli Napoli 15 200 Marcianise Caserta 2 118 Mariglianella Napoli 1 18 Marigliano Napoli 9 118 Marzano di Nola Avellino 3 17 Massa Lubrense Napoli 1 23 Melito di Napoli Napoli 7 93 Mercato San Severino Salerno 1 71 Mercogliano Avellino 2 32 Moiano Benevento 1 20 Mondragone Caserta 1 26 Montecorvino Pugliano Salerno 4 43 Montecorvino Rovella Salerno 3 52 Montemiletto Avellino 3 35 Montesano sulla Marcellana Salerno 1 20 Montesarchio Benevento 4 46 Morcone Benevento 1 15 Mugnano del Cardinale Avellino 3 32 Mugnano di Napoli Napoli 12 101 Napoli Napoli 120 2207 Nocera Inferiore Salerno 4 133 Nocera Superiore Salerno 2 31 Nola Napoli 3 78 Olevano sul Tusciano Salerno 1 28 Orta di Atella Caserta 3 65 Ospedaletto d’Alpinolo Avellino 1 6 Ottaviano Napoli 1 84 Pagani Salerno 2 70 Parete Caserta 1 14 Pellezzano Salerno 3 24 Piano di Sorrento Napoli 1 18 Poggiomarino Napoli 4 118 Pomigliano d’Arco Napoli 12 119 Ponte Benevento 1 3 Pontecagnano Faiano Salerno 2 114 Portici Napoli 1 138 Portico di Caserta Caserta 1 43 Pozzuoli Napoli 6 186 Qualiano Napoli 3 61 Quarto Napoli 3 90 Quindici Avellino 1 5 Recale Caserta 2 37 Roccapiemonte Salerno 1 25 Roscigno Salerno 2 6 Salerno Salerno 7 287 San Cipriano d’Aversa Caserta 4 17 San Cipriano Picentino Salerno 3 46 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 27 San Giorgio a Cremano Napoli 4 89 San Giuseppe Vesuviano Napoli 4 75 San Gregorio Matese Caserta 1 5 San Marcellino Caserta 3 33 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 2 20 San Valentino Torio Salerno 2 39 San Vitaliano Napoli 1 18 Sant’Agata De’ Goti Benevento 2 56 Sant’Anastasia Napoli 1 66 Sant’Antimo Napoli 5 57 Sant’Arpino Caserta 3 49 Santa Maria Capua Vetere Caserta 5 67 Sarno Salerno 4 137 Saviano Napoli 4 37 Scafati Salerno 13 282 Sessa Aurunca Caserta 1 15 Sirignano Avellino 2 21 Somma Vesuviana Napoli 3 78 Sperone Avellino 1 20 Teggiano Salerno 4 27 Telese Terme Benevento 3 16 Terzigno Napoli 1 43 Tocco Caudio Benevento 3 7 Torre del Greco Napoli 2 170 Trentola Ducenta Caserta 3 25 Venticano Avellino 1 2 Vico Equense Napoli 2 39 Villa Literno Caserta 1 26 Villaricca Napoli 1 72 Vitulazio Caserta 3 20 Volla Napoli 2 72