Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, fornisce i dati in merito all’emergenza Coronavirus in città. A comunicarli è l’Asl e riguardano il periodo di osservazione dal 6 al 17 maggio 2021. In questi 11 giorni, purtroppo, si registrano tre decessi a causa del Covid. I tamponi effettuati sono 876 tamponi, mentre i nuovi positivi sono 39 con 85 guariti, Dunque gli attualmente positivi sono al momento 50. Il rapporto percentuale di positività è dell’4,11%, mentre i d ecessi confermati nel 2021 raggiungo quota 20.

“ Nel periodo di osservazione del report ASL abbiamo registrato, purtroppo, 3 nuovi decessi”, spiega il primo cittadino. Le somministrazioni totali di vaccini a cittadini residenti a San Giuseppe Vesuviano (totale di prime più seconde dosi) sono 8575.