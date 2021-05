“A livello fisico stiam molto bene: i dati ci danno ragione, la squadra corre e sprinta più degli avversari e anche contro l’Inter, nonostante l’inferiorità, abbiamo corso bene”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega le condizioni atletiche della sua squadra. “E’ la testa che conta di più a questo punto della stagione – aggiunge il bianconero – perché se la testa sta bene, le gambe vanno di conseguenza”.

“Bonucci ha avvertito un problema al ginocchio ieri mattina, quasi una distorsione durante la partitella: non sarà a disposizione per domani sera”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia in conferenza stampa l’assenza del difensore per la finale di coppa Italia di domani sera contro l’Atalanta, si legge in una breve nota dell’Ansa.

Fonte: Ansa