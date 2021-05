Un arresto, un bar sanzionato per avere violato i divieti anti-Covid e undici persone multate. É il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del reggimento Campania, e che come disposto dal comando provinciale di Napoli hanno riguardato l’area vesuviana. In tutto sono 91 le persone controllate e 49 i veicoli ispezionati: sette le sanzioni al codice della strada notificate, con un veicolo sequestrato. A Boscoreale invece è stato arrestato un uomo di 30 anni, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Napoli.

Quattro invece le persone sanzionate per violazioni alle normative anti-Covid. Un bar di Poggiomarino, temporaneamente sospeso qualche giorno fa proprio per violazioni alla leggi anticontagio, nuovamente sanzionato perché trovato aperto nonostante la chiusura imposta.