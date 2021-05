Entra nel vivo il Concorso Sud, bandito dall’Agenzia della Coesione territoriale per assumere a tempo determinato 2.800 tecnici per le amministrazioni del Mezzogiorno. Sono consultabili sulla piattaforma “Step One” di Formez Pa le graduatorie degli 8.582 candidati definitivamente ammessi alla prova scritta per ciascuno dei cinque profili messi a bando: esperto amministrativo giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico. La prova scritta – digitale e distinta per ogni profilo – si svolgera’ in piu’ turni dal 9 all’11 giugno presso sei sedi regionali individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Consistera’ in un test di 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Per superarla occorrera’ raggiungere un punteggio minimo di 21/30. Ogni candidato sara’ convocato presso una delle sedi elencate di seguito in base alla regione di residenza indicata nella domanda di partecipazione.

LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel);

CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli;

CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

PUGLIA: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno – 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore);

SICILIA: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania;

SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).