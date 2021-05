Un consiglio personale che posso rilasciare dal punto di vista salutare e preventivo è quello di gestire bene i carichi di lavoro ad esempio; se andiamo a are la spesa non riportiamo unicamente il peso da un lato ma equipaggiamo i lati a fine da non caricare la parte destra dalla sinistra oppure viceversa, un altro consiglio potrebbe essere l’utilizzo comune della borsa nella donna invece di essere inserita sul lato destro o sinistro la possiamo riportare in posizione tracollo a fine da equipaggiare bene il carico di lavoro poiché sembra non influire il peso sul sistema vertebrale ma dal punto di vista scientifico motorio anche 1 kg può NEL TEMPO può causare e sopratutto influire un danneggiamento allo squilibrio postulare.

Non dimentichiamo ovviamente che qualsiasi carico di lavoro non va alzato con la schiena in posizione alta ma bisogna piegarsi completamente per far si che il peso venga distribuito sugli arti inferiori e in un secondo momento sugli arti superiori a fine da non causare danni al sistema vertebrale.