Questa mattina a Gragnano, Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno proceduto all’arresto di due diciottenni, entrambi incensurati. Sono gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso con soggetti minorenni. L’attività d’indagine ha consentito di accertare il coinvolgimento dei due arrestati nell’accoltellamento del 15enne, avvenuto lo scorso 3 maggio a Gragnano. L’esecutore materiale, minorenne, è già sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che uno dei destinatari della misura cautelare, avendo avuto la peggio in un precedente litigio con la vittima di un suo amico. Fatto correlato al furto della bicicletta elettrica ai danni di un amico della persona offesa, aveva organizzato una vera e propria spedizione punitiva. Poi culminata nell’accoltellamento di quest’ultima.

Dalle indagini è emerso che gli indagati, unitamente ad almeno altri quattro giovani, tutti minorenni, alla guida di scooter, si erano messi alla ricerca della vittima. Dopo averla rintracciata, erano scesi dai motocicli e e l’avevano aggredita, percuotendola con calci, pugni e con i caschi che indossavano. Per poi colpirla con due coltellate, una al petto e l’altra alla schiena, continuando ad infierire sulla stessa, con calci e pugni. Anche mentre era a terra sanguinante. Gli arrestati sono accompagnati al carcere di Poggioreale.