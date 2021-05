Gli agenti de Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sepolcri a Torre Annunziata hanno notato due persone a bordo di un’autovettura il cui conducente, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo, nel bracciolo centrale anteriore, 4 bustine contenenti 285 grammi circa di cocaina. Franco Somma e Fabio Iavarone, salernitani di 48 e 42 anni con precedenti di polizia, sono in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, il 48enne è sanzionato per guida senza patente mentre il 42enne è anche denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di non allontanarsi dalla provincia di Salerno. Infine, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.