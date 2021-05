Un incendio si è sviluppato in serata a Poggiomarino, in via Nuova San Marzano. Scene di panico in strada, ma per fortuna secondo quanto si apprende non ci sarebbero ferito. Le fiamme sono partite da un’abitazione per motivi che sono ancora tutti da accertare. Lo stabile prontamente evacuato ha riportato diversi danni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo nel giro di pochi minuti.

Sul luogo anche le forze dell’ordine per assicurare i soccorsi ed indagare sull’accaduto. Per adesso tutto lascia pensare ad un fatto incidentale. Le operazioni di messa in sicurezza vanno avanti.