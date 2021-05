ono in distribuzione da questa mattina presso il Centro di via Mazzini, a San Giorgio a Cremano (Napoli) le smart card vaccinali della Regione Campania, che consentiranno a coloro i quali hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino, la fruizione in sicurezza di diversi servizi, tra cui quelli turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli. La Regione Campania infatti, attraverso la Asl Na 3 Sud, ha recapitato presso il polo Vaccinale, le prime 63 card intestate a coloro che hanno completato la vaccinazione nel mese di marzo.

Progressivamente saranno consegnate tutte le altre, destinate alla popolazione vaccinata. “Come previsto dall’ordinanza regionale 17, firmata dal presidente De Luca – fa sapere il primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno -, a supportare la distribuzione delle tessere saranno i volontari di Protezione civile che hanno già provveduto ad informare i primi destinatari dei pass vaccinali, i quali dovranno recarsi direttamente presso il Centro Polifunzionale per il ritiro”.

“È necessario portare con sé – fa sapere il Comune di San Giorgio -: codice fiscale e un documento di identità. Considerato anche che tra coloro che attualmente sono convocati per ritirare la propria card vi sono molti over 80, è possibile delegare un parente o altra persona di fiducia. Quest’ultima dovrà presentarsi con un proprio documento di riconoscimento e dovrà comunque esibire il codice fiscale e il documento dell’intestatario del pass”.