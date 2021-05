Due locali chiusi per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. E’ il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli) effettuati nella citta’ e nei comuni vicini. A Poggiomarino e’ stato sanzionato il titolare di un bar in via Nuova San Marzano che aveva consentito la consumazione di alimenti e bevande anche oltre l’orario consentito dalle normative in vigore. L’attivita’ rimarra’ chiusa per alcuni giorni. Stessa sorte per un bar di San Giuseppe vesuviano: all’interno dei locali erano assembrate molte persone, quasi tutte senza mascherina.

Molti altri locali tra bar e ristoranti sono stati controllati ma fortunatamente sono risultati in regola con le direttive imposte dalla legge. Complessivamente sono state quindici le sanzioni notificate a Torre Annunziata. Durante il servizio sono stati controllati 31 veicoli e 52 persone.