Scuola sempre difficile e pericolosa, purtroppo. A pagarne le spese una mamma. Tragedia sfiorata ieri mattina a Villaricca. Un cancello è caduto alla scuola elementare Giancarlo Siani. È accaduto al plesso di via Enrico Fermi, a Villaricca. Il cancello di un secondo ingresso dell’istituto è improvvisamente venuto giù ed è finito su una mamma che stava accompagnando il figlio a scuola. La donna si è ferita alla testa. Per fortuna nel crollo il cancello non ha colpito nessun bambino. Immediati i soccorsi per la donna.

Già personale della scuola ha subito provveduto a medicarla. Bisognerà ora capire come sia stato possibile il cedimento del cancello. Sulla vicenda indagano naturalmente le forze dell’ordine, ma poteva andare peggio.