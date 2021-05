Feriti gravi, coinvolti anche una mamma con un bambino ma nessuno rischierebbe la vita. Sono poche le informazioni che arrivano sul violento incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio a Poggiomarino. Qui per motivi da accertare due automobili si sono scontrate frontalmente, facendo temere subito il peggio. Lo schianto in Via Pertini, subito dopo l’incrocio con Via Cimitero. Il rumore dello schianto e le lamiere che si accartocciano. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 ed i carabinieri di Torre Annunziata che indagano sul sinistro.

Non è chiaro cosa sia accaduto e le forze dell’ordine stanno lavorando proprio per capire e ricostruire l’esatta dinamica. Momenti di panico tra gli automobilisti che si sono trovati davanti una scena veramente brutta. I feriti si trovano ora nei più vicini ospedali. Del resto le immagini scattate sul posto fanno comprendere con quanta violenza si avvenuto l’impatto.