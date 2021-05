Se la sono vista brutta i componenti di una famiglia di Ottaviano, quando nella tarda serata di ieri è andata a fuoco la loro abitazione in Via Pentalete a Ottaviano. I fatti intorno alle 22, da chiarire le cause del rogo che ha avvolto l’appartamento al secondo piano. Per loro impossibile scendere senza attraversare le fiamme. Per fortuna i vigili del fuoco sono arrivati prontamente salvandoli dal balcone prima che fosse troppo tardi. Dopo i pompieri hanno lavorato sull’incendio riuscendo ad estinguerlo.

Sul posto anche le forze dell’ordine con polizia e carabinieri. Da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio apparso anche piuttosto violento. Diversi anche i danni tutti da quantificare. Ma al momento quel che conta è che la famiglia sia in salvo. Le fiamme erano alte e ben visibili dall’esterno. Un momento di choc per tutta la comunità che si è lasciata andare ad un sospiro di sollievo quando i pompieri sono giunti sul posto.