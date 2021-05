Bollette, Tari, bonus spesa e affitti: novità nella bozza del Decreto sostegni bis. Si proroga infatti al 31 luglio il taglio degli oneri in bolletta per un costo per le casse dello stato di 150 milioni, prevede il documento oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Con il decreto arriverebbe anche l’agevolazione sulla tassa sui rifiuti, Tari. Costo dell’operazione 600 milioni.

“In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari”, si legge nella bozza.

I Bonus

E ancora: bonus spesa e affitto per le famiglie in difficoltà. “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021”, si legge nella bozza.

Il supporto economico sarà destinato a chi ne ha più bisogno, in base alla situazione e requisiti individuati dai comuni. La cifra è stabilita anche in base ai componenti del nucleo familiare.

I fondi

Il testo del decreto stabilisce esclusivamente l’entità dei fondi ed utilizzo da destinarsi. Per le modalità di distribuzione ogni ente comunale potrà decidere se erogare i buoni in base ai vecchi regolamenti o se modificare i requisiti per includere più categorie di cittadini. Visto che la maggior parte dell’assegnazione dei primi buoni spesa del 2021 è in corso o conclusa da poco, probabilmente per la nuova tranche bisognerà attendere l’estate.

I bonus spesa possono essere distribuiti ai beneficiari sotto forma di voucher e possono essere spesi solo nei negozi convenzionati con gli enti locali.

Con il prossimo decreto sostegni si rinnova anche il fondo per il bonus affitto destinato agli inquilini a basso reddito. Il contributo affitto consiste fondamentalmente in un bando periodico per il quale nella maggior parte dei casi la domanda è può essere presentata completamente in via telematica.