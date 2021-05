Bonus in arrivo per i genitori separati. Nel decreto Sotegni appena approvato dal Senato – e che ora dovrà passare dalla Camera per il via libera finale – è creato un fondo per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà economiche causa del Covid. E’ previsto un assegno che può arrivare fino a un massimo di 800 euro al mese. Più in particolare, il fondo creato servirà a garantire l’assegno di mantenimento. La modifica approvata al decreto Sotegni con il consenso di tutte le forze politiche prevede l’istituzione di un fondo da 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese.

La norma prevede che i genitori separati che hanno «cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa» trovandosi in tali difficoltà da non poter garantire il pagamento dell’assegno di mantenimento, potranno contare su un assegno fino a un massimo di 800 euro al mese. I criteri di accesso e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti da un successivo decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il via libera finale è previsto nei prossimi giorni (comunque entro il 21 maggio quando il decreto se non convertito in legge scade).