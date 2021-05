Momenti di tensione questa mattina in via Roma a Torre Annunziata, dove è stata rinvenuta una bomba-carta inesplosa nei pressi di un palazzo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, mentre gli agenti di polizia municipale hanno interdetto il transito veicolare e pedonale, con inevitabili conseguenze sul traffico. Sono gli artificieri a rimuovere l’ordigno, mentre sul ritrovamento è stato aperta un’inchiesta.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una possibile azione intimidatoria che solo per pura combinazione non è stata portata a termine.