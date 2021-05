Una bimba di 5 anni è morta durante un’escursione a Palinuro, i fatti poco prima delle 13. La piccola è precipitata in dirupo dopo un volo oltre dieci metri. Era con i genitori nella località del Cilento per qualche giorno di relax e stavano affrontando un sentiero per il trekking. Si tratterebbe di turisti tedeschi arrivati ieri in Campania. Allertati i soccorsi ma tutto inutile. Il corpicino è finito direttamente in mare, recuperato dalla guardia costiera

Secondo quanto appreso la coppia era in vacanza nel Cilento. Mamma, papà e bambini sono partiti dalla spiaggia del porto imboccando il sentiero che conduce al Fortino. Arrivati all’altezza di punta Quaglia la bimba si sarebbe allontanata dai genitori e sarebbe scivolata in un dirupo.