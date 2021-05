A Montesarchio, nel Beneventano, un ex poliziotto 62enne è morto in un incidente stradale avvenuto tra due automobili in via San Martino. La vittima, Giuseppe Magnotta, era alla guida della sua Hyundai iX 35 quando, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, la sua utilitaria si è scontrata con una Volkswagen Golf. Quest’ultima guidata da un giovane di Cervinara in compagnia di altri amici. A causa del violento impatto, l’auto della vittima si è ribaltata finendo la propria corsa contro un muretto.

Il 62enne, rimasto ferito, estratto dalle lamiere dell’auto e soccorso dal personale del 118, intervenuto insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari e dei carabinieri, l’uomo è deceduto durante la corsa in ospedale. Rimasti invece illesi nello scontro l’altro automobilista e i giovani passeggieri del secondo veicolo, residenti a San Martino, Montesarchio e Cervinara.