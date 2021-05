“Ennesimo incidente nella curva dell’asse mediano prima dell’uscita di Frattamaggiore. Mi sono ritrovato l’auto nel mio terreno, il conducente è vivo per miracolo”. Lo ha raccontato un uomo sui social pubblicando anche le foto della Ford precipitata per metri nel vuoto. L’automobilista è finito ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli ma è vivo e non è in pericolo di vita. Davvero incredibile considerando il gran volo fatto e quanto violento sia l’impatto.