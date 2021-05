Momenti di panico al casello autostradale dell’A3. Un’auto ha preso fuoco all’altezza del varco Telepass intorno alle 8. Mentre imboccava il varco d’accesso riservato al pagamento automatico via Telepass, una Fiat Punto ha improvvisamente preso fuoco e in poco tempo è finita avvolta dalle fiamme. Gli occupanti si sono subito resi conto di cosa stesse accadendo, riuscendo così ad uscire dall’abitacolo.

Gli occupanti della vettura sono tempestivamente usciti dall’abitacolo non appena si sono resi conto del pericolo. Fortunatamente stanno bene. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme: il rogo è stato subito estinto evitando danni alla struttura. Non è chiaro come l’auto abbia preso fuoco. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.