Due morti e una donna ferita gravemente. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 20 di ieri in via Forche Caudine a Maddaloni, nel Casertano. Uno scooter e una Citroen Picasso si sono scontrati in un impatto frontale lungo l’ex statale 265 dei Ponti della Valle. I due a bordo del mezzo a due ruote – sarebbero entrambi di San Felice a Cancello e sarebbero molto giovani – hanno perso la vita, mentre la donna di Cervino alla guida dell’auto è rimasta ferita in modo grave.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Maddaloni e le ambulanze. Dai primi accertamenti sembra che l’impatto, violentissimo, sia stato frontale. I due giovani sullo scooter, provenienti da Santa Maria a Vico, sono sbalzati dalla sella. Uno dei due è morto sul colpo, l’altro è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.